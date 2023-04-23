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Массовое ДТП во Франции: водитель перепутал тормоз и газ

Во французском департаменте Па-де-Кале в толпу прохожих врезался автомобиль. Пострадали не менее 11 человек, четверо из них были госпитализированы в критическом состоянии. Инцидент произошел в коммуне Берк на фестивале воздушных змеев.

По данным прокуратуры, за рулем автомобиля был 76-летний инвалид. Он потерял управление и перепутал педали тормоза и газа.

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