Массовое ДТП во Франции: водитель перепутал тормоз и газ

Во французском департаменте Па-де-Кале в толпу прохожих врезался автомобиль. Пострадали не менее 11 человек, четверо из них были госпитализированы в критическом состоянии. Инцидент произошел в коммуне Берк на фестивале воздушных змеев.



По данным прокуратуры, за рулем автомобиля был 76-летний инвалид. Он потерял управление и перепутал педали тормоза и газа.