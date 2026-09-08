Автомобильный завод Volkswagen перепрофилируют в оборонное предприятие

Один из заводов автоконцерна Volkswagen перепрофилируют в оборонное предприятие. На протяжении 125 лет он выпускал автомобили, а теперь начнет производить вооружение.

Завод приобрели правительство федеральной земли Нижняя Саксония и израильский инвестиционный фонд.

Уточняется, что первым проектом на новых мощностях планируется производство систем противовоздушной обороны израильской компании Rafael, которая выпускает комплексы для системы "Железный купол".

Отметим, в последнее время автоконцерн переживает небывалый кризис. Чтобы как-то удержаться на плаву, Volkswagen осуществляет масштабную реструктуризацию и планирует сократить до 100 тыс. сотрудников по всему миру до конца десятилетия.