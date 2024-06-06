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Автомобильное сообщение на границе России и Грузии прервано из-за схода лавины

Автомобильное сообщение на двух КПП между Россией и Грузией прервано из-за резкого повышения уровня воды в реках. Причиной послужил сход лавины: мутные потоки воды стали прибывать с бешеной скоростью. Все сотрудники погранпереходов и находившиеся там гражданские лица эвакуированы.

Разлив рек привел также к закрытию близлежащей магистрали.

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