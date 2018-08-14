Автомобильный мост обрушился на автостраде в районе города Генуя в Италии

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно, но на нем в момент обрушения могли находиться машины. Кроме того, обломки упали на постройки под мостом. Под завалами могут быть люди. Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Согласно предварительной версии, причиной обрушения могла стать просадка конструкций. В регионе идут сильные дожди.