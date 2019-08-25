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Автомобильный мост обвалился в Харькове

К счастью, пострадавших нет. Видео с места происшествия публикует национальная полиция Харьковской области. Сейчас движение по направлению перекрыто. Следствие выясняет причины ЧП. По одной из версий, мост не выдержал перегруза.

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