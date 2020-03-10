Автопроизводитель Tesla первым в мире произвел миллион электрокаров

первым в мире произвел миллион электрокаров, тем самым доказав, что на рынке авто можно выжить, выпуская экологически чистый транспорт. Рекордным автомобилем, выпущенным с конвейера, стала Model Y. История Tesla началась 12 лет назад. С тех пор компания выпустила несколько моделей, в том числе внедорожник будущего Cybertruck. Сейчас Tesla постоянно расширяет свои производственные мощности, а в 2019 году установила очередной рекорд продаж.