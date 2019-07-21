Автопроизводитель "Вольво" отзывает по всему миру более полумиллиона автомобилей

Это касается дизельных машин целого ряда моделей, выпущенных за последние пять лет. Сообщается, что в двигателях обнаружены дефекты, которые могут привести к перегреву и деформации деталей, а в худшем случае - даже к возгоранию. Это далеко не первый отзыв шведской автопродукции в этом году: "Вольво" сообщала о трещинах в топливопроводе, проблемах с модулем связи и об отсутствующих гайках.