Авторы фейковых новостей про победы ВСУ взяли в обойму картинку из игры "Арма-3"

Заблокирован телеграм-канал "Ваши сливы", зато не банятся вот такие фейки, которыми пичкают украинское население. С заголовками "Украина продолжает громить армию России" постятся сомнительные видео в телеграм-каналах подконтрольных киевской власти. Вот только на деле этот видеоряд оказывается на проверку липой. За отсутствием победных новостей ВСУ авторы берут в обойму картинку из игры "Арма-3". На канале с 2 миллионами подписчиков виртуальная "перемога". Пост уже собрал тысячи лайков, и никто не спешит удалять ни сам канал, ни проверять на подлинность видео.