Авторы майдана: политик с диагнозом "дебильность" организовал расстрел людей грузинскими снайперами

Я думаю, что в любое другое время Порубий никогда не стал бы руководителем парламента. Никогда. Это была его награда за все то, что он делал в ходе всей этой революции, за все те преступления, которые он совершал. Именно за это он получил свою должность, а не за свой интеллект или свой авторитет среди парламентариев. Это точно. Я могу абсолютно точно вас в этом заверить.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов