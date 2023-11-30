3.70 BYN
Авторы майдана: политик с диагнозом "дебильность" организовал расстрел людей грузинскими снайперами
10 лет назад в Киеве разгорелся кровавый майдан. Тысячи обещаний красивой жизни обернулись тысячами гробов. Красивые лозунги были всего лишь обманом, а евроинтеграция обернулась кошмаром для украинцев. Западный эксперимент по развалу страны удался.
И в этой истории один из знаковых персонажей - Андрей Парубий по кличке "Комендант майдана".
Как и многие лидеры майдана, Парубий подошел к вооруженному восстанию в Киеве в качестве человека Юлии Тимошенко - с 2012 года он был депутатом партии "Батькивщина".
Уже после революции журналисты откопали интересные факты: в детстве Парубию диагностировали "легкую форму умственной отсталости с приступами афазии", проще говоря, дебильность. Что, впрочем, не помешало или даже помогло ему организовать самую кровавую страницу майдана - расстрел людей грузинскими снайперами.
Убийства бойцов "Беркута" и протестующих называют одной из самых грязных тайн Парубия. Существуют две версии: первая - он покрывал стрелков, обеспечив им спокойный отход с огневых позиций; вторая - он сам руководил расстрелом. И то, что Украина не ведет расследование тех событий, лишь подтверждает причастность "Коменданта майдана" к массовым убийствам. Впрочем, не только в Киеве.
За откровенные преступления Парубий, как и другие поджигатели революции, не понес никакой ответственности. Зато после майдана его карьера пошла резко в гору. Он был секретарем СНБО Украины, спикером Верховной рады. На выборах в 2019 году Парубий стал депутатом от "Европейской солидарности" под вторым номером. Первый номер был, конечно же, у конфетного олигарха Петра Порошенко. В украинском парламенте Андрей Парубий до сих пор.
Я думаю, что в любое другое время Порубий никогда не стал бы руководителем парламента. Никогда. Это была его награда за все то, что он делал в ходе всей этой революции, за все те преступления, которые он совершал. Именно за это он получил свою должность, а не за свой интеллект или свой авторитет среди парламентариев. Это точно. Я могу абсолютно точно вас в этом заверить.
О других политиках, которые толкнули Украину в пропасть, и о том, где сейчас находятся главные символы госпереворота, смотрите в очередном выпуске "Понятной политики".