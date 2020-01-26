Автосалон в Брюсселе: эксклюзив и престиж

Каждый год по всему миру проходят десятки автошоу. До недавнего времени было привычно говорить о так называемой большой пятерке – в нее входят Женевский, Франкфуртский, Парижский, Токийский и Детройтский смотры. Однако в последние годы набрали вес и другие мотор-экспозиции. И Пекин, и Шанхай, и Лос-Анджелес отныне в первом эшелоне.

Но и это не все. Есть автосалоны, что привлекают не столько шумными премьерами, сколько солидным объемом продаж. А разве не это главное в итоге? Так вот один из таких - Брюссельский. Посетители едут в столицу Бельгии за возможностью купить машину без пробега, но с выгодой. Прогуляемся по павильонам выставки вместе с Вадимом Мартишевским.



От винтажных Bentley до ярко-красных Ferrari. Брюссельский автосалон по-своему уникален и способен поражать воображение. Здесь представлены практически все автопроизводители. Состоялось более 15 мировых премьер и множество европейских. Около 100 машин впервые презентовали публике именно в столице Бельгии.

Люксовым автомобилям посвящена отдельная секция "Дрим Карс".



Среди брендов Ferrari, Bentley, Porsche и ряд других. Стоимость моделей достигает 2 миллионов евро

Porsche обновляет Panamera. Поскольку интерьер модели и без того современный, будет больше технологических примочек, чем изменений дизайна внутри. Так, более важным для покупателей Porsche станет ожидаемое включение электрической компрессорной системы Audi, заполняющей пробелы в выдаче крутящего момента.

Культовый родстер Mazda MX-5 снимать с конвейера не спешат, но изменения готовятся глубинные. Всерьез обдумывается идея превращения машины в полноценный гибрид. Вынуждают фирму к этому более строгие нормы по расходу топлива и объемам вредных выбросов. При этом будут сохранены основные достоинства модели – легкость, компактность и управляемость.

Новый Mercedes GLA будет доступен с системой контроля слепых зон, а также с функцией о приближении движущихся объектов на парковке. В перечне доступных электронных помощников ряд систем полуавтоматического управления, работающих на базе комплекса камер и сенсоров. Машина примерно на 10 сантиметров выше предшественника, благодаря чему GLA станет больше напоминать кроссовер, а не высокий хэтчбек, с которым часто путают автомобиль первого поколения.

Компания Mercedes также представила свой первый электрический гоночный болид

Тему экологии на автосалоне в Брюсселе невозможно упустить из виду. Малотоксичные и электрические транспортные средства в залах комплекса служат своего рода ответом на климатические изменения по всему миру. На заботе об окружающей среде сконцентрировалась Volvo. Десятилетиями безопасность автомобилей шведской компании считается эталонной. А теперь еще и дизелю сказали «прощай». Шедевр инженерной мысли Volvo V60 позиционируется не как электромобиль, а как подзаряжаемый гибрид.

Гибридные модели на автошоу в Брюсселе презентовали также американский Ford, японская Honda и французский Renault