Автотрасса, связывающая Испанию и Францию, заблокирована сторонниками отделения Каталонии

Автотрасса, связывающая Испанию и Францию, с самого утра заблокирована сторонниками отделения Каталонии. Подъезды к границе перекрыли сразу несколько десятков автомобилей. Около 300 человек стали сооружать баррикады. Движение остановлено на участке протяженностью более 20 километров. Участники акции по-прежнему настаивают на переговорах.