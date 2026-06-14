Автовладельцы в ФРГ отказываются от личного транспорта из-за цен на бензин

Немецкие автовладельцы массово отказываются от личного транспорта. Из-за конфликта вокруг Ирана цены на бензин в Германии бьют рекорды, вынуждая людей экономить на поездках. По данным свежего исследования "Барометр ликвидности", почти треть немецких водителей стали гораздо реже заводить свои машины.

Среди молодежи до 30 лет этот показатель еще выше - 35 %. При этом 41 % опрошенных признались, что за последний год их свободные деньги после оплаты аренды и заоблачных счетов за электричество просто испарились.