Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Axios: Израиль в начале войны с Ираном разместил "Железный купол" в ОАЭ

Раскрыты новые детали вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Израиль в начале войны с Ираном направил в ОАЭ "Железный купол".

Это стало первым случаем развертывания этого вида ПВО за пределами США и Израиля. По данным издания, отправить батареи "Железного купола" поручил Нетаньяху после разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов.

Поставка была засекречена. Также сообщается, что помимо системы ПВО, в ОАЭ были отправлены израильские военные. Источники утверждают, что система перехватила десятки иранских ракет.

Разделы:

Теги:

ОАЭИранИзраиль