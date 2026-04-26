Axios: Израиль в начале войны с Ираном разместил "Железный купол" в ОАЭ

Раскрыты новые детали вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Израиль в начале войны с Ираном направил в ОАЭ "Железный купол".

Это стало первым случаем развертывания этого вида ПВО за пределами США и Израиля. По данным издания, отправить батареи "Железного купола" поручил Нетаньяху после разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов.