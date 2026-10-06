Айлант представляет угрозу для сельского хозяйства

Популярный в Европе в XX веке айлант (листопадное дерево родом из Китая и Северного Вьетнама) оказался вредным сорняком, он представляет угрозу сельскому хозяйству, считает биолог Дмитрий Сафонов.

"Агрессивность дерева делает его врагом для всего сельского хозяйства: сорняк очень быстро захватывает новые территории и угнетает посаженные человеком культуры", - сказал 360.ru Сафонов.

По его словам, айлант выделяет в почву химическое вещество, подавляющее рост местных растений, и в итоге вокруг дерева ничего не остается.

"Для человека айлант опасен тем, что выделяет пыльцу, которая считается сильнейшим аллергеном. А контакт с соком растения может вызывать раздражение кожи, дерматит и аллергические реакции", - отметил биолог.