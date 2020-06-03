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Айвазовский ушел с молотка за $2,9 млн
Картина "Неаполитанский залив" знаменитого мариниста Ивана Айвазовского (1817-1900) стала топ-лотом завершившихся во вторник онлайн-торгов произведениями русской живописи, организованных аукционным домом Sotheby's.Согласно информации на сайте аукциона, полотно, написанное в 1878 году, было продано за $2,9 млн, а итоговая выручка торгов составила $7,1 млн. Оценочная стоимость топ-лота была превышена более чем в 2 раза. В связи с пандемией торги прошли в онлайн-формате.
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