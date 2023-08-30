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Азаров: Зеленский и его группа проходимцев никогда в жизни не читали Конституцию

Азаров: Зеленский и его группа проходимцев никогда в жизни не читали Конституцию

Все чаще в Украине открыто говорят о причинах конфликта. Одним из основных аргументов называют отсутствие опыта и профильных знаний у Владимира Зеленского. Официальный Киев и сейчас продолжает совершать критические ошибки. В попытках продлить свою власть власти на законодательном уровне запрещают себе идти на переговоры и предпринимать миротворческие инициативы по завершении конфликта. Об этом в проекте "Тренды" поговорили с премьер-министром Украины (2010-2014 гг.) Николаем Азаровым.

Трудно себе представить, чтобы в конституционной демократической республике, которой формально является Украина, парламентарии и президент сами себе запрещали вести переговоры, поскольку это их конституционная обязанность. Если открыть Конституцию Украины, которую Зеленский и его группа проходимцев никогда в жизни не читали и не открывали, то можно увидеть конституционные полномочия президента - проводить переговоры. Там так и сказано.
Николай Азаров

"Как можно издавать указ, который противоречит Конституции? Если ты противоречишь конституции, запрещаешь себе переговоры, то ты сам делаешь себя не президентом", - считает бывший премьер-министр Украины.

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