Азаров: Зеленский и его группа проходимцев никогда в жизни не читали Конституцию

Трудно себе представить, чтобы в конституционной демократической республике, которой формально является Украина, парламентарии и президент сами себе запрещали вести переговоры, поскольку это их конституционная обязанность. Если открыть Конституцию Украины, которую Зеленский и его группа проходимцев никогда в жизни не читали и не открывали, то можно увидеть конституционные полномочия президента - проводить переговоры. Там так и сказано.

Николай Азаров