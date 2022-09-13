Азербайджан и Армения договорились о восстановлении режима прекращения огня

Режим прекращения огня был восстановлен между Азербайджаном и Арменией, пишет БелТА.



Ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Согласно заявлениям Еревана, на всей протяженности границы между государствами происходили боестолкновения и артиллерийский обстрел. С обеих сторон поступала информация об убитых и раненых.