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Азербайджан и Армения договорились о восстановлении режима прекращения огня
Режим прекращения огня был восстановлен между Азербайджаном и Арменией, пишет БелТА.
Ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Согласно заявлениям Еревана, на всей протяженности границы между государствами происходили боестолкновения и артиллерийский обстрел. С обеих сторон поступала информация об убитых и раненых.
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