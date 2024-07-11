Азербайджан намерен стать полноправным участником БРИКС

Азербайджан заявил о желании стать полноправным членом БРИКС. Об этом заявила председатель парламента страны Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС, сообщает ТАСС.

"Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС", - сказала спикер. По ее мнению, развитие сотрудничества на парламентском уровне будет способствовать достижению этой цели.

Гафарова также высказалась за искренний диалог в рамках международных парламентских платформ с целью избежания двойных стандартов. "Парламенты должны содействовать сотрудничеству, наводить мосты, бороться с конфронтацией. Мы должны способствовать искреннему диалогу, чтобы не становиться площадкой для двойных стандартов, как это происходит, например, в Европейском парламенте", - отметила она.

Гафарова выразила уверенность в том, что Парламентский форум БРИКС превратится в эффективную площадку сотрудничества.