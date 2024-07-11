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Азербайджан намерен стать полноправным участником БРИКС
Азербайджан заявил о желании стать полноправным членом БРИКС. Об этом заявила председатель парламента страны Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС, сообщает ТАСС.
"Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС", - сказала спикер. По ее мнению, развитие сотрудничества на парламентском уровне будет способствовать достижению этой цели.
Гафарова также высказалась за искренний диалог в рамках международных парламентских платформ с целью избежания двойных стандартов. "Парламенты должны содействовать сотрудничеству, наводить мосты, бороться с конфронтацией. Мы должны способствовать искреннему диалогу, чтобы не становиться площадкой для двойных стандартов, как это происходит, например, в Европейском парламенте", - отметила она.
Гафарова выразила уверенность в том, что Парламентский форум БРИКС превратится в эффективную площадку сотрудничества.
11-12 июля в Санкт-Петербурге проходит Х Парламентский форум БРИКС. Группа БРИКС была основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. В 2024 году Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В этом году в объединении председательствует Россия. Главным событием станет саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.
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