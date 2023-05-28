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Азербайджан отмечает День независимости
28 мая Азербайджан отмечает День независимости. С национальным праздником главу страны Ильхама Алиева и всех азербайджанцев поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что стратегическое партнерство Минска и Баку, в основе которого лежат взаимный интерес и традиционно дружественные доверительные отношения, будет и далее укрепляться, прирастая новыми формами и направлениями.
Президент Беларуси пожелал братскому народу мирного неба и процветания.
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