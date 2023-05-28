28 мая Азербайджан отмечает День независимости. С национальным праздником главу страны Ильхама Алиева и всех азербайджанцев поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что стратегическое партнерство Минска и Баку, в основе которого лежат взаимный интерес и традиционно дружественные доверительные отношения, будет и далее укрепляться, прирастая новыми формами и направлениями.