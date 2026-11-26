Евросоюзу следует объяснить, сколько будет продолжаться поддержка Киева. Вопрос озвучил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Накануне Европарламент большинством голосов утвердил бюджет ЕС на 2027 год: в него заложили 650 млн евро только на погашение процентов по кредитам для Киева. 26 ноября стартовал саммит ЕС, где Брюссель попытается продавить еще один займ для Украины. Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия платить отказались.

"Это абсолютно неприемлемо - ставить наше финансирование в зависимость от финансирования Украины. Я удивлен, что все забыли о том, что сплоченность была главным условием создания Европейского союза. С начала войны Украина получила 520 млрд евро. Зеленский получил 90 млрд якобы на 2026-2027 годы, а теперь ему опять нужно 70 млрд. Мы каждый год будем выплачивать Украине по 135 млрд? До каких пор это будет продолжаться - 10, 20, 30 лет?" - спросил премьер-министр Чехии.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц продолжает заявлять, что у идеи связать бюджет Евросоюза с финансированием Украины якобы "много сторонников" и пытается убедить международное сообщество в том, что поддержка Киева не направлена на затягивание конфликта.

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