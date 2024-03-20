“Бабушка умерла”: что такое Глейвицкая провокация и с чего началась Вторая мировая война

Хрупкий мир пошатнуться может достаточно быстро. Весь минувший век только и делал, что постоянно подтверждал этот тезис. И Первая и Вторая мировые войны начались не на пустом месте. Синонимом смерти стали вполне конкретные события. И если присмотреться, все они очень похожи.

“Бабушка умерла” - 31 августа 1939 года штурмбаннфюрер СС Альфред Науйокс услышал эту фразу в номере гостиницы в городе Гливице, позвонив по телефону в Берлин. Гливице - населенный пункт на польско-германской границе. С этого, на первый взгляд, незначительного события началась операция “Консерва”.

Адольф Гитлер еще в 1938 году запланировал нападение на Польшу, однако стране нужен был “казус белли” - повод для начала боевых действий. И здесь как нельзя кстати пригодилась идея Рейнхарда Гейдриха. План был прост, но эффективен.





Именно тот телефонный звонок и та кодовая фаза “Бабушка умерла” очень быстро погрузили мир в реки крови. Операцию начали в 19:30, а всего через полчаса жители окрестностей услышали по радио пламенные речи на польском языке об истреблении немцев. Ручная провокация стала сфабрикованным поводом для немецкого удара.





Польша настолько не ожидала удара Третьего рейха, что уже на третий день ВВС страны прекратили существование. Меньше чем за месяц пала и Варшава - 28 сентября 1939 года немецкие штандарты развевались над столицей Польши. Что было дальше, вы и так знаете - самая ожесточенная и страшная война в истории человечества. Про уроки которой, увы, та же Польша начала не просто забывать, а стала старательно стирать из памяти подвиг советских солдат.

Если мы возьмем дневник главы второго отдела Абвера Э. фон Лахузена за август 1939 года, то мы увидим там, что планировалось изначально другое начало Второй мировой войны, совершенно другое начало нападения на Польшу. Причиной нападения на Польшу должно было послужить так называемое украинское национальное восстание на территории Западной Украины. Это было отменено по внешнеполитическим причинам. Пришлось импровизировать и устраивать провокацию в Гляйвице. Александр Дюков, директор фонда “Историческая память”, научный сотрудник Института российской истории РАН

В те годы, кстати, не обошлось без еще одной кодовой фразы: “Дортмунд”. 21 июня 1941 года вечером ее получили по радиосигналу немецкие военные бригады на границе с СССР. Атака на большую страну началась спустя пару часов.