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Багдад обстреляли в четвертый раз за последние дни
Очередной ракетный удар по Багдаду. Обстрелу подвергся один из районов, который расположен близ "зеленой зоны". Это уже четвертая атака за последние несколько дней. Как сообщил телеканал "Ас Сумария", три ракеты разорвались рядом с укрепленным районом, где находятся госучреждения, а также иностранные диппредставительства. Одна ракета попала прямо в жилой дом. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.
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