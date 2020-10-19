Баку и Ереван говорят о новых обстрелах в зоне карабахского конфликта

Стороны сообщают о взаимных артиллеристских обстрелах, несмотря на заключение уже второго соглашения о перемирии. Число армянских военных, погибших в зоне карабахского конфликта с 27 сентября, превысило 670 человек. Генпрокуратура Азербайджана сообщила об увеличении до 61-го числа погибших среди гражданского населения с начала эскалации ситуации.

Ситуацию в регионе сегодня обсудит Совет Безопасности ООН. Закрытое заседание состоится по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили готовность приехать в Москву для переговоров по Нагорному Карабаху. Как сообщает агентство ТАСС, азербайджанский лидер заявил о необходимости положить конец противостоянию. Премьер Армении подчеркивает, что конфликт должен решаться исключительно на условиях компромисса.