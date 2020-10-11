Азербайджан иАрмения заявили, что пока придерживаются достигнутых вМоскве договоренностей опрекращении огня. При этом и Баку, и Ереван предупредили друг друга о жестком ответе в случае очередного нарушения перемирия. Между тем несколькими часами ранее поступали сообщения об обстрелах. В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные устроили мощный ракетный удар по жилому району в Гяндже. В результате погибли 10 и ранены 34 человека. В Ереване же назвали обвинения со стороны Баку абсолютной ложью.