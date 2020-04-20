Баланс Федеральной резервной системы США вырос до $6,42 трлн

Баланс Федеральной резервной системы США на прошедшей неделе врос до рекордных 6 триллионов 420 миллионов долларов. Теперь баланс центробанка эквивалентен примерно 30 % размера американской экономики до начала кризиса. Ожидается, что цифра продолжит расти. Регулятор пообещал покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, чтобы поддержать финансовый рынок до $36,3 миллиарда с $43,45 миллиарда на предыдущей неделе.