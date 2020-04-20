3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Баланс Федеральной резервной системы США вырос до $6,42 трлн
Баланс Федеральной резервной системы США на прошедшей неделе врос до рекордных 6 триллионов 420 миллионов долларов. Теперь баланс центробанка эквивалентен примерно 30 % размера американской экономики до начала кризиса. Ожидается, что цифра продолжит расти. Регулятор пообещал покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, чтобы поддержать финансовый рынок до $36,3 миллиарда с $43,45 миллиарда на предыдущей неделе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП