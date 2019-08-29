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Баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд успешно испытали в Пакистане

"Гзнави" класса "земля-земля" может нести различные типы боеголовок на дистанцию до почти 300 километров. Вероятно, испытания провели на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией из-за спорного штата ДжАмму и КашмИр.

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