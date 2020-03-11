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Банда хакеров попала в руки Службы безопасности Украины
Команда IT-бандитов, пользуясь несовершенством сетей банковских учреждений как внутри страны, так и за рубежом, ежегодно присваивала около 30 миллионов гривен (это примерно $1,2 миллиона). Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Известно, что злоумышленники находили уязвимости в системе электронного платежного документооборота банков и незаконно переводили деньги клиентов на счета подставных лиц или переводили в криптовалюту. По данным ведомства, для проведения операций хакеры использовали бот-сеть из инфицированных компьютеров. Сколько организаций им удалось обмануть и на протяжении какого времени действовала группировка, не уточняется. Украинские правоохранители провели 10 обысков в Киеве и области, а также во Львове. Была изъята компьютерная техника, а также мобильные устройства. Сейчас все отправлено на экспертизу, решается вопрос о переводе фигурантов в статус подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. В случае доказательства вины им грозит до 6 лет лишения свободы.
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