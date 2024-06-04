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В Киеве разоблачили банду "черных" трансплантологов
В Киеве разоблачили банду "черных" трансплантологов: в ней состояли десятки врачей, а возглавлял бывший замминистра здравоохранения.
Как сообщается, участники преступного сообщества изымали органы у беспомощных пациентов больниц и вывозили донорский материал за рубеж. Часть участников группировки арестована, им грозит 12 лет заключения. Тот факт, что ситуация на востоке Украины привела к расцвету преступного бизнеса такого рода, был известен давно: о незаконном изъятии органов сообщали, в частности, западные медики-волонтеры, которые работали в непосредственной близости от фронта - в зоне боевых действий "черные" трансплантологии чувствовали себя совершенно уверенно.
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