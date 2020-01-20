Бангкок и ряд районов Таиланда оказались в плену смога

Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму почти в два раза. Причина задымления - выбросы предприятий и сжигание травы на фермерских полях. Рассеяться дыму не позволяет теплый слой воздуха. Напомним, два дня назад 14-кратное превышение нормы загрязнения воздуха зафиксировали в Пекине.