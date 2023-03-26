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Бангладеш отмечает День Независимости
С национальным праздником президента и народ Бангладеша поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко
Президент Беларуси отметил, что за последние годы Народная Республика Бангладеш достигла существенных результатов в экономическом развитии и социальном преобразовании. И выразил убежденность, что, несмотря на значительную географическую удаленность, Минск и Дакка, отношения которых базируются на прочном фундаменте взаимоуважения, смогут найти пути расширения двусторонних связей. В первую очередь в сферах промышленной кооперации, машиностроения, электротранспорта, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования.
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