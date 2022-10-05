Бангладеш погрузилась во тьму

Из-за сбоя в национальной энергосистеме большая часть Бангладеш (в том числе столица Дакка) оказалась обесточена. Без света остались 140 миллионов человек. Остановилась работа многих предприятий, в том числе сферы торговли. По данным национального Совета по развитию энергетики, сбой в подаче электроэнергии произошел в восточной части страны. Точная причина аварии неизвестна.