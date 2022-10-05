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Бангладеш погрузился во тьму - большая часть страны оказалась обесточена

Бангладеш погрузился во тьму. Из-за сбоя в национальной энергосистеме большая часть страны, в том числе столица Дакка, оказалась обесточена. Без света остались 140 миллионов человек. Остановилась работа многих предприятий, в том числе сферы торговли. По данным государственного Совета по развитию энергетики, сбой в подаче электроэнергии произошел в восточной части страны, но точная причина аварии неизвестна.

Фото:pixabay.com

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