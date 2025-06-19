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Банк БРИКС одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в организацию
Руководство Нового банка развития БРИКС одобрило заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в финансовую организацию. Еще рассматривается вопрос о членстве Эфиопии и Индонезии. Такое заявление сделала глава Нового банка развития Дилма Руссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
"Две страны уже были выбраны в качестве членов, это Узбекистан и Колумбия. Заявки двух стран, Эфиопии и Индонезии, находятся на рассмотрении", - отметила Дилма Руссефф и поблагодарила российского лидера за поддержку в ее переизбрании на должность главы НБР.
По ее словам, перед банком по-прежнему стоят ключевые задачи содействия расширению использования местных валют странами сообщества БРИКС и разработки новых платформ, в том числе цифровых, для обеспечения торгового взаимодействия на основе национальных валют.
Встреча президента России и главы НБР прошла в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума. Организатором ПМЭФ выступил Фонд Росконгресс.