Банк в Мумбаи, бизнес-форум и рост торговли: Беларусь укрепляет присутствие в Индии

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Беларусь укрепляет экономическое присутствие в Индии. Крупный белорусский банк открыл свое представительство в Мумбаи - финансовой столице страны. Это, по оценкам экспертов, обеспечит надежную платежную инфраструктуру для белорусского бизнеса. Одновременно с этим прошедший в штате Махараштра бизнес-форум собрал в два раза больше участников, чем ожидалось, а текстильная отрасль демонстрирует рост.

О перспективах сотрудничества и деликатных переговорах в сфере высоких технологий рассказал генеральный консул Беларуси в Мумбаи Александр Мацуков в "Актуальном интервью".

Открытие банковского представительства в Мумбаи призвано упростить финансовые операции для белорусских субъектов хозяйствования. По словам эксперта, это важный шаг для развития двусторонней торговли.

Не менее успешным стал бизнес-форум в штате Махараштра. Организаторы рассчитывали на 150 компаний, но зарегистрировалось 250-270, из которых 20 - белорусские. "Мы не ожидали такого результата. Белорусский бизнес пока слабо представлен, но мероприятия, которые проводятся совместно с нашим генконсульством и посольством, дадут кумулятивный эффект. Вместе, как одна большая транснациональная корпорация, мы решим поставленные задачи", - отметил Александр Мацуков.

Белорусский текстиль остается востребованным в Индии. По словам эксперта, объемы поставок растут, и эта тенденция позволяет белорусским компаниям укреплять позиции на индийском рынке.

Отдельное внимание - сотрудничеству в сфере высоких технологий. Национальная академия наук Беларуси ведет переговоры с индийскими партнерами по трем ключевым направлениям: фармацевтика, услуги в области здравоохранения и привлечение инвестиций со стороны крупных индийских компаний. "Мы стараемся не афишировать эти вопросы ввиду деликатности. Но процессы идут так, как должны. Как только появится результат, мы сможем его озвучить", - заявил генеральный консул Беларуси в Мумбаи.