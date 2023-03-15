Банковский кризис в США ведет к краху IT-сферы - айтишников уже увольняют тысячами

Внутри США стремительно обостряется банковский кризис. Рейтинговые агентства срочно меняют прогнозы по Америке со стабильного на негативный. Агентство Moody’s назвало еще 6 финансовых учреждений, которым грозит скорое банкротство.

В Калифорнии несостоятельность ведущего банка, который финансировал стартапы и вдруг лопнул, вызвала самые серьезные последствия. Айтишников массово увольняют. 10 тысяч человек сокращает Facebook, 12 тысяч - Google, 10 тысяч Microsoft и 18 тысяч Amazon.