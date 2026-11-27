Матч Лиги Европы омрачен громким скандалом.

26 ноября в грузинском Батуми состоялась игра между футбольными командами Израиля и Турции. Турецкие болельщики развернули огромный транспарант в поддержку Палестины. Полиция тотчас же попыталась пресечь акцию. В итоге на трибунах и возле них вспыхнули ожесточенные столкновения: блюстители порядка не стеснялись в применении спецсредств.

Как стало известно, десятки участников столкновений обратились за помощью к врачам. Задержаны 16 человек.

Ряд видных турецких политиков уже выступил с осуждением действий грузинской полиции: они полагают, что насилие было непропорциональным. Официальных демаршей в этой связи пока не было. При этом исход матча уже, похоже, мало кого интересует, а между тем победил стамбульский клуб со счетом 2:1.