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Барак Обама не американец?
Основательны ли подозрения насчет происхождения Барака Обамы? В США распространяют фотокопии документов, которые якобы подтверждают давние слухи, что бывший президент страны родился вне территории Соединенных Штатов. Утверждается, что есть доказательства появления Барака Обамы на свет в столице Кении Найроби. А в качестве публикатора документов указывают брата Обамы. Если это правда, Барак превращается в нелегитимного президента - в теории юридически ничтожными становятся и все принятые им решения.
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