3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Баранец: Расмуссен предложил принимать Украину в НАТО по частям
Итоги саммита НАТО, который состоялся в Вильнюсе, для Зеленского неутешительны. Украина не получила ни приглашения, ни даже конкретных сроков для вхождения в альянс. Но при этом Киев обнадежили: вы почти страна НАТО. Такая морковка для ослика получается, а раньше, например, было обещание вступления Украины в ЕС. Об этом и многом другом в проекте "Тренды" на "Беларусь 1" рассуждал российский военный эксперт, журналист Виктор Баранец.
Не хочется говорить банальные вещи, но НАТО - это, скажем так, американский кооператив всемирного масштаба, это инструмент реализации американской политики, прежде всего на европейском театре военных действий. Ему (Зеленскому - Прим. ред.) в рот засунули сладенькую пилюлю, мол, не ершитесь, конечно, мы сейчас не можем вас принять в НАТО, потому что идет война, но мы вам подсунули пилюльку. Ему пообещали всемирную помощь, ему пообещали какие-то гарантии, но это все не исключает главного факта: Украину в НАТО не приняли и когда примут - неизвестно. Уже дошли до такой достаточно любопытной идеи (вы только не смейтесь), что бывший главарь НАТО Расмуссен, он предложил принимать Украину по частям. Это очень интересное предложение. Над ним похохотали в Вильнюсе, но тем не менее, насколько мне известно, эту идею втайне они прорабатывают.
Полный выпуск проекта "Тренды" смотрите здесь.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все