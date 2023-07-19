Баранец: Расмуссен предложил принимать Украину в НАТО по частям

Не хочется говорить банальные вещи, но НАТО - это, скажем так, американский кооператив всемирного масштаба, это инструмент реализации американской политики, прежде всего на европейском театре военных действий. Ему (Зеленскому - Прим. ред.) в рот засунули сладенькую пилюлю, мол, не ершитесь, конечно, мы сейчас не можем вас принять в НАТО, потому что идет война, но мы вам подсунули пилюльку. Ему пообещали всемирную помощь, ему пообещали какие-то гарантии, но это все не исключает главного факта: Украину в НАТО не приняли и когда примут - неизвестно. Уже дошли до такой достаточно любопытной идеи (вы только не смейтесь), что бывший главарь НАТО Расмуссен, он предложил принимать Украину по частям. Это очень интересное предложение. Над ним похохотали в Вильнюсе, но тем не менее, насколько мне известно, эту идею втайне они прорабатывают.

Виктор Баранец, военный эксперт (Россия)