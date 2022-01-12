Баррель нефти перевалил за $83

Цена нефти на биржах выросла до 84 долларов за баррель, затем снизилась до 83 и на этом уровне застыла. Такое впервые за последние три месяца. На достигнутых рубежах цена барреля зафиксировалась и, вполне вероятно, надолго. Это не предвещает ничего хорошего - остальным энергоносителям: цена газа на рынке - еще не полностью отвязана трейдерами от нефтяной. Вследствие этого прочие углеводороды тоже обещают подорожать.