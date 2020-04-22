Впервые в истории клуба "Барселона" продает права на часть названия стадиона-легенды - "Камп-Ноу". Вырученные средства пойдут на борьбу с последствиями эпидемии. В частности, на финансирование исследовательских проектов. Напомним, "Камп-Ноу" - самая большая европейская спортивная арена. Она вмещает почти 100тысяч зрителей. У стадиона с момента его открытия не было спонсора.



