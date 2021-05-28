Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

В Сирии стали известны результаты президентских выборов. Действующий президент страны Башар Асад избран еще на один семилетний срок. Поддержку действующему лидеру государства выразили более 95 % избирателей. Явка составила 78 %. Президент поблагодарил сирийцев за доверие и заявил, что в истории страны начинается новый этап. Праздновать победу Асада жители Дамаска начали еще до официального объявления результатов. Гуляния продолжались на улицах столицы всю ночь. Евросоюз (уже как по традиции) результаты выборов не признал. По сообщениям объединения, голосование не было свободным и справедливым. Впрочем, подобные заявления коллективный Запад начал делать еще до начала голосования.