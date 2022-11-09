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Бастуют Греция и Бельгия, протесты из-за энергокризиса и на заводе "Ауди" в Германии
Европа пожинает плоды двухлетнего правления Байдена. В Германии продолжается протестная волна - крупнейший промышленный профсоюз страны "АйДжи Метал" мобилизовал сотни рабочих на "предупредительную забастовку" в городе Неккарзульме. Стачка проводится на заводе "Ауди". Профсоюз требует повышения зарплаты рабочих на 8 % на фоне стремительного роста инфляции и растущих счетов за электроэнергию. В случае невыполнения требований профсоюз обещает продолжать забастовки.
Мы уже провели 20 забастовок по всей стране. Работодатель предлагает единовременную выплату в размере 3000 евро. Но, уважаемые коллеги, мы не приняли это предложение. У нас есть прямое требование - 8 % к зарплате.
Греция
Добиться повышения зарплат и улучшения условий труда намерены и участники суточной забастовки в Греции, ее 9 ноября организуют главные профсоюзы государственного и частного сектора. Стачка коснется работы общественного транспорта, суда останутся в портах, а самолеты в воздушных гаванях. Часть рейсов будет перенесена, часть вовсе отменят. Сутки не будут работать все средства массовой информации страны, также пресс-службы министерств и ведомств.
Бельгия
Всеобщая забастовка готовится и в Бельгии на фоне роста цен и счетов за энергию. Ожидаются значительные перебои в работе общественного транспорта, железной дороги, государственных учреждений и частных компаний. Аэропорт Брюсселя отменит более половины рейсов.
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