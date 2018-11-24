В Европе бастуют работники крупнейшей торговой площадки Amazon

Под лозунгом "Мы не роботы" сотрудники устроили акцию протеста как раз в черную пятницу. Митингующие недовольны условиями труда, в том числе низкими зарплатами и техникой безопасности. А сама черная пятница, по их мнению, финансово невыгодна. Впрочем руководство Амазон уверяет, что заказы продолжают обрабатываться в штатном режиме, ведь большая часть сотрудников осталась на рабочих местах.