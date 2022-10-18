Бастуют все! Во Франции остановлено движение транспорта, закрыты школы, не работает треть заправок

Во Франции сегодня проходит межотраслевая забастовка государственных служащих: остановлено движение транспорта, закрыты школы, уменьшилось число поездов в метро. Требования бастующих: увеличение зарплат хотя бы пропорционально уровню инфляции и обеспечение социальных гарантий. Тем временем в стране по-прежнему не выходят на работу сотрудники автозаправочных станций и нефтеперерабатывающих заводов. Из-за этого очереди на АЗС остаются как многокилометровыми, так и многочасовыми. Прекратила работу треть заправок. Две забастовки совпали и наверняка будут иметь кумулятивный экономический эффект. По крайней мере добраться до места назначения французу теперь невозможно ни на личном, ни на общественном транспорте.