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Басурин: Комплексы "Точка-У" не стоят на вооружении ни в России, ни в республиках Донбасса
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту провокации ВСУ в Краматорске Донецкой области. Местный вокзал был атакован ракетой от тактического комплекса "Точка-У". Не менее 30 погибших мирных граждан, около сотни раненых. Украинская сторона незамедлительно заявила о причастности к инциденту России. Но комплексы "Точка-У" не стоят на вооружении ни в России, ни в республиках Донбасса.
Минобороны России выяснило, что удар был нанесен ракетным дивизионом украинских сил из района города Доброполье в 45 километрах к юго-западу от Краматорска. Город до сих пор под контролем Украины, несколько дней назад там началась эвакуация гражданского населения. Так что украинские провокаторы выбрали момент наибольшего попадания - на вокзале было много людей.
В последнее время Украине говорили о том, что будут различные провокации, чтобы обвинить Российскую Федерацию или наши республики в убийстве гражданского населения. По порядку: они несколько дней назад объявили эвакуацию из городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в каких-то местах, самым оптимальным вариантом был железнодорожный вокзал. И запустили ракету. Они думали, что никто не увидит и не сможет сфотографировать остатки боеприпаса - тактической ракеты "Точка-У", на которой была надпись "За детей" по-русски. Но сам факт того, что был обнаружен данный вид вооружения именно в Краматорске, говорит о том, что это сделала Украина, потому что такого вооружения нет в республиках и в российской армии. Оно давно уже снято с учета и было уничтожено. Поэтому данная провокация направлена на то, чтобы была картинка для мировых СМИ о том, что с Россией нельзя договариваться, ее нужно уничтожать в полном объеме, потому что это они убивают гражданское население Украины. А фактически убивает само государство или те политики, которые сейчас находятся в Киеве.
Запредельное лицемерие Запада
При этом и европейские чиновники свои соболезнования в связи с трагедией в Краматорске выражают... президенту Зеленскому. Преступная близорукость и непомерное двуличие.
Вчера глава Еврокомисии Фон дер Ляйен в сопровождении руководителя внешнеполитической службы ЕС Борреля отправились в Украину. Детали визита скрывают из соображений безопасности. Но в сетях появляются такие вот фото: в Буче высоким гостям демонстрируют черные мешки с телами убитых мирных жителей. Их до сих пор не предали земле, вероятно ради того, чтобы еврочиновники сделали фотоотчет. Кстати, за 8 лет об украинском геноциде на этих территориях ни один высокий европейский чин и слышать не желал. Теперь же по команде США активно занялись Украиной.
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