Басурин: Комплексы "Точка-У" не стоят на вооружении ни в России, ни в республиках Донбасса

В последнее время Украине говорили о том, что будут различные провокации, чтобы обвинить Российскую Федерацию или наши республики в убийстве гражданского населения. По порядку: они несколько дней назад объявили эвакуацию из городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в каких-то местах, самым оптимальным вариантом был железнодорожный вокзал. И запустили ракету. Они думали, что никто не увидит и не сможет сфотографировать остатки боеприпаса - тактической ракеты "Точка-У", на которой была надпись "За детей" по-русски. Но сам факт того, что был обнаружен данный вид вооружения именно в Краматорске, говорит о том, что это сделала Украина, потому что такого вооружения нет в республиках и в российской армии. Оно давно уже снято с учета и было уничтожено. Поэтому данная провокация направлена на то, чтобы была картинка для мировых СМИ о том, что с Россией нельзя договариваться, ее нужно уничтожать в полном объеме, потому что это они убивают гражданское население Украины. А фактически убивает само государство или те политики, которые сейчас находятся в Киеве.

Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР