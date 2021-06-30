Непогода привела к транспортному коллапсу в Германии. Бавария стала жертвой сильного шторма. По городам прошлись мощные ливни. А порывы ветра валили деревья и обрывали линии электропередачи. Непогода повредила и железнодорожные пути. Из-за этого транспортное сообщение в нескольких регионах было приостановлено. В частности, перенесены рейсы поездов между Штутгартом и Мюнхеном, Франкфуртом и Пассау, отменено несколько ночных поездов в Амстердам, Брюссель, Инсбрук и Вену.