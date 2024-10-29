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Байден от "плана победы" Зеленского реально пришел в ужас - Корнилов
Во время визита президента США Джо Байдена в Берлин Владимира Зеленского даже не позвали на встречу с лидерами ведущих европейских стран, где в том числе обсуждалась судьба Украины. Об этом в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА заявил политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
"Байден от этого "плана победы" Зеленского реально пришел в ужас, и мы видели это по его реакции. Когда он резко в последний момент отменил визит на "Рамштайн" под откровенно надуманным предлогом. Сначала он говорит, что из-за урагана отменяет заседание "Рамштайн", куда собирались ехать ведущие лидеры западных государств и Зеленский. А спустя несколько дней летит в Берлин. А Зеленский сидит и ждет до последнего. Ведь сидел в Брюсселе вплоть до полета Байдена в Германию, надеялся, что его-таки позовут. Сколько раз нам твердили об этой пресловутой формуле "ничего об Украине без украинцев", - сказал Владимир Корнилов.
Тем не менее, отметил политолог, президент США Джо Байден встретился с лидерами ведущих европейских государств, не пригласив Владимира Зеленского. "И никто даже не позвал Зеленского обсуждать судьбу Украины и этот пресловутый "план победы", который поверг всех в шок своим примитивизмом, наглостью и откровенной тупостью. Публика действительно была в шоке, о чем прямо писали в западных СМИ", - добавил Владимир Корнилов.
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