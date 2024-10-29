Байден от "плана победы" Зеленского реально пришел в ужас - Корнилов

Во время визита президента США Джо Байдена в Берлин Владимира Зеленского даже не позвали на встречу с лидерами ведущих европейских стран, где в том числе обсуждалась судьба Украины. Об этом в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА заявил политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

"Байден от этого "плана победы" Зеленского реально пришел в ужас, и мы видели это по его реакции. Когда он резко в последний момент отменил визит на "Рамштайн" под откровенно надуманным предлогом. Сначала он говорит, что из-за урагана отменяет заседание "Рамштайн", куда собирались ехать ведущие лидеры западных государств и Зеленский. А спустя несколько дней летит в Берлин. А Зеленский сидит и ждет до последнего. Ведь сидел в Брюсселе вплоть до полета Байдена в Германию, надеялся, что его-таки позовут. Сколько раз нам твердили об этой пресловутой формуле "ничего об Украине без украинцев", - сказал Владимир Корнилов.