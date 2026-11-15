"Капризный и недостаточно благодарный" - так охарактеризовал Владимира Зеленского экс-президент США Джо Байден.

Бывший американский лидер недавно опубликовал мемуары, в которых дает самые нелицеприятные характеристики многим политическим деятелям: в первую очередь, конечно, достается Трампу, но Зеленский тоже оставил по себе самую недобрую память в меркнущем разуме Байдена.

Особенно раздражали хозяина Белого дома вечные просьбы предоставить оружие в долг либо даром - по этой причине отношения с Зеленским всегда оставались весьма натянутыми. Можно вообразить себе степень этой натянутости: Байден последние годы производил впечатление человека, разум которого чист и незамутнен.

Какова же была сила вызванных украинцем недобрых чувств, если их американский президент не только запомнил, но и сумел донести до своих литературных негров.