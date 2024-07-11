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Байден должен прекратить предвыборную гонку - так считает большинство граждан США
Большинство американцев считают, что президент США Джо Байден должен прекратить свою предвыборную кампанию. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой The Washington Post, телекомпанией ABC и социологической службой Ipsos, сообщает ТАСС.
Согласно опросу, за выход президента США из гонки высказались 67% опрошенных, и только 30% выразили уверенность, что он должен продолжать добиваться переизбрания.
Помимо этого, 56% опрошенных сторонников демократов считают, что Байден должен отозвать свою кандидатуру, в то время как 42% выступают за его участие. The Washington Post отмечает, что такие данные противоречат утверждениям Байдена о том, что только партийная элита хочет, чтобы он вышел из предвыборной гонки.
Согласно опросу, и Байден, и экс-президент Дональд Трамп получили поддержку 46% зарегистрированных избирателей. Эти данные практически идентичны результатам опроса ABC-Ipsos, проведенного в апреле.
Опрос The Washington Post-ABC-Ipsos проводился с 5 по 9 июля.
Ранее портал Axios сообщил, что демократы Палаты представителей США, серьезно обеспокоенные способностью американского лидера Джо Байдена победить на выборах 2024 года, рассматривают бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от Калифорнии) как человека, который может заставить его отказаться от переизбрания.
Западные СМИ сходятся во мнении, что демократ Байден плохо выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
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