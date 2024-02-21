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Байден дважды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Хоть ступенек и меньше, шансы создать новый перл те же. Байден снова споткнулся, причем дважды, при подъеме в самолет. Видео тут же разлетелось по социальным сетям.

После многочисленных неудач в преодолении лестниц Сонным Джо стали устанавливать короткие трапы в самолет. Обычно такие используются в условиях плохой погоды. Как видно, и это не помогает.

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